Судья отказался вызывать свидетелей со стороны Тимошенко

Председательствующий по делу судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ частично удовлетворил ходатайства экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и ее защиты о привлечении свидетелей и вызове их в суд на допрос.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Р.КИРЕЕВ объявил после рассмотрения ходатайства Ю.ТИМОШЕНКО и ее защиты о привлечении в качестве свидетелей более 10 правительственных экс-чиновников, представителей компании "Укртрансгаз", представителя компании Ernst & Young.

Таким образом, в суд в качестве свидетелей для допроса будут вызваны бывший первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ и тогдашний руководитель Аппарата премьер-министра Михаил ЛИВИНСКИЙ.

Суд отказал в привлечении в качестве свидетелей экс-вице-премьера Григория НЕМЫРЮ, экс-министра Кабинета министров Петра КРУПКО, экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, бывшего и.о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО, экс-министра угольной промышленности Виктора ПОЛТАВЦА, экс-вице-премьера Ивана ВАСЮНИКА, экс-министра труда и социальной политики Людмилу ДЕНИСОВУ, а также заместителя председателя Контрольно-ревизионного управления Наталию РУБАН, под руководством которой готовилась справка комиссионной проверки трехлетней финансово-хозяйственной деятельности НАК «Нафтогаз Украины».

Представители государственного обвинения заявили, что не имеют оснований для привлечения этих свидетелей, поскольку они не являются специалистами в газовой сфере. «Таким образом, мы можем допросить все население страны», - считает прокурор Александр МИКИТЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО возмутилась таким решением суда. «Если не нужно установить истину, то никакие свидетели не нужны. Наверно, ПАВЛЕНКО и ОГРЫЗКО имеют прямое отношение к газу. Там, где людей сломали, – их допрашивают, а все остальные члены правительства, которые имеют честную позицию и являются свидетелями того, что происходило, не нужны», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время судья Р.КИРЕЕВ заявил, что ходатайства о привлечении правительственных экс-чиновников, представителей "Укртрансгаза", компании Ernst & Young и КРУ могут быть поданы повторно на следующей стадии рассмотрения дела – на этапе исследования письменных доказательств дела.