Киреев: Ющенко и Пинзеник не являются в суд

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и ее защита заявили ходатайство суду об установлении места проживания бывших Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА, советника главы государства Богдана СОКОЛОВСКОГО и первого заместителя главы Секретариата Президента Александра ШЛАПАКА для вызова их на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу о подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, для рассмотрения этого ходатайства председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ объявил перерыв в судебном рассмотрении дела Ю.ТИМОШЕНКО до 18.50.

«Суд неоднократно направлял повестки на вызов В.ЮЩЕНКО, В.ПИНЗЕНИКУ, Б.СОКОЛОВСКОМУ и А.ШЛАПАКУ, но они не являются в суд», - сообщил Р.КИРЕЕВ.

После технического перерыва для рассмотрения ходатайства судья постановил обратиться в Генеральную прокуратуру относительно установления местожительства бывших Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА, советника главы государства Богдана СОКОЛОВСКОГО и первого заместителя главы Секретариата Президента Александра ШЛАПАКА для вызова их на допрос в качестве свидетелей.