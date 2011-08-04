Дело Тимошенко: Павленко забыл, как назывались документы

Экс-министр по вопросам молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО заявляет, что во время заседания 19 января 2009 года директивы по газовым соглашениям на голосование не выносились, однако обсуждались как форма политической поддержки премьер-министра во время газовых переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Печерском райсуде Киева, где давал показания в качестве свидетеля по делу против экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО.

По его словам, 19 января заседание проводил первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, который предложил обсудить этот вопрос. «Я не помню, чтобы был конкретный проект решения. Но какие-то информационные документы раздавались, потому что без этого не было бы обсуждения», - сказал экс-министр.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, во время заседания правительства А.ТУРЧИНОВ отметил, что принятие директив как таких не нужно. «Насколько я помню, ТУРЧИНОВ сказал, что премьер-министру нужна политическая поддержка, и эта поддержка могла выглядеть как директивы… Однако в ходе дискуссии не была определена форма, как эту поддержку оказать премьер-министру», - сказал экс-министр.

При этом он добавил, что вообще вопрос об утверждении директив в повестку дня заседания правительства не вносился и голосования за эти директивы не было.

В то же время Ю.ПАВЛЕНКО заметил, что вообще не помнит такой формы, как утверждение директив.

Во время допроса были зачитаны показания Ю.ПАВЛЕНКО, в соответствии с которыми он назвал документы, которые выносились на обсуждение во время заседания правительства 19 января 2009 года, директивами. «Я сейчас не могу сказать, как данные документы однозначно назывались», - сказал он.

Ю.ПАВЛЕНКО объяснил, что во время предыдущего допроса не придал конкретного значения понятию «директивы», и поэтому обсуждавшиеся документы назвал именно так.

Сейчас, по его словам, во время общения с другими свидетелями и пребывания в суде 16 часов он может сказать, что однозначно данные документы не назывались директивами.

Допрос Ю.ПАВЛЕНКО длился почти полтора часа.