Прокурор обвинил Тимошенко в том, что она давит на свидетеля

Государственное обвинение считает, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и ее адвокат умышленно затягивают процесс допроса свидетеля по делу по обвинению бывшей главы правительства в превышении полномочий во время подписания газовых соглашений с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее замечание сделал один из прокуроров в ходе допроса экс-министра иностранных дел Украины Владимира ОГРЫЗКО в Печерском районном суде Киева, который рассматривает дело против Ю.ТИМОШЕНКО.

«Подсудимая и защита умышленно задают одни и те же вопросы, чем умышленно затягивают процесс и таким образом давят на свидетеля», - сказал прокурор.

В свою очередь, адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ заявил, что его подзащитная имеет право задавать вопрос, и это не может рассматриваться как затягивание судебного процесса и препятствие установлению истины.

Как сообщал УНИАН, допрос В.ОРГЫЗКО в суде продолжался 3,5 часа.

10 минут ему задавали вопросы прокуроры, остальное время – Ю.ТИМОШЕНКО.