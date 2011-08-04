В Печерском суде Тимошенко больше трех часов «пытает» Огрызко

На заседании Печерского райсуда Киева по рассмотрению дела в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО уже больше трех часов продолжается допрос бывшего министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО, который вызван в качестве свидетеля со стороны государственного обвинения.

Как передает корреспондент УНИАН, прокуроры допрашивали В.ОГРЫЗКО около 10 минут, все остальное время вопросы ему задает Ю.ТИМОШЕНКО.

Она пыталась выяснить статус директив на переговорах представителей НАК «Нафтогаз Украины» с представителями ОАО «Газпром», отношение высокопоставленных должностных лиц Европейского Союза к кризису, который возник в отношениях между Украиной и Россией из-за прекращения поставок и транзита газа в январе 2009 года.

В.ОГРЫЗКО заявил, что на заседании правительства 19 января 2009 года обсуждались именно директивы Кабинета министров, которые должны были быть утверждены распоряжением Кабмина. В то же время экс-министр не смог точно ответить на вопрос, отвечает ли этот документ регламенту Кабинета министров Украины.

Экс-министр иностранных дел также считает, что Ю.ТИМОШЕНКО не имела права подписывать директивы на проведение переговоров между хозяйствующими субъектами «Нафтогазом» и «Газпромом».

На вопрос Ю.ТИМОШЕНКО, имел ли право в то время Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО также подписывать директивы, которыми он обязывал НАК «Нафтогаз Украины» провести результативные переговоры с ОАО «Газпром» и заключить соответствующие соглашения, В.ОГРЫЗКО не смог ответить, сказав, что для этого необходимо провести соответствующую экспертизу.