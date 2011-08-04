Суд приобщил к делу Тимошенко «пресс-релиз Корняковой»

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ частично удовлетворил ходатайства экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО и ее защиты о приобщении к материалам уголовного дела по газовым соглашениям 2009 года публикации Интернет-издания «Украинская правда» о вмешательстве в судебный процесс над Ю.ТИМОШЕНКО Администрации Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Р.КИРЕЕВ объявил после рассмотрения ходатайства, в котором Ю.ТИМОШЕНКО и ее защите также настаивали на привлечении журналистов в качестве свидетелей по делу.

«Публикации «Украинской правды» являются достаточно важным документом, чтобы понять сущность происходящего вокруг меня. Я также прошу суд обязательно учесть его при вынесении окончательного решения по результатам рассмотрения дела, а также приобщить журналистов в качестве свидетелей, которые бы давали показания», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

После ознакомления с текстом ходатайства представитель государственного обвинения, прокурор Александр МИКИТЕНКО отметил, что нет оснований для удовлетворения этого ходатайства. «Статья 275 УПК определяет, что к делу могут быть приобщены только материалы относительно подсудимой и в пределах предъявленного обвинения. В данном случае документы не касаются требований этой статьи. Вопрос журналистского расследования относится к компетенции правоохранительных органов, поэтому оснований для удовлетворения ходатайства нет», - сказал он.

После обсуждения судья Р.КИРЕЕВ частично удовлетворил ходатайство, то есть приобщил к делу публикации «УП», но во всех других требованиях (приглашение журналистов в качестве свидетелей, исследование доказательств, учет публикации при вынесении окончательного решения суда и тому подобное) отказано, поскольку они, по мнению судьи, заявлены преждевременно.

Как сообщалось, 28 июля «Украинская правда» напечатала материал, в котором утверждалось, что Администрация Президента влияет на рассмотрение дела Ю.ТИМОШЕНКО. В качестве доказательства приводилось письмо одного из свидетелей по делу Ю.ТИМОШЕНКО - экс-заместителя генпрокурора Татьяны КОРНЯКОВОЙ, поступившее в редакцию.

Так, к письму, которое поступило в редакцию «Украинской правды» по электронной почте, был прикреплен Word-файл, в котором содержалось опровержение Т.КОРНЯКОВОЙ. В нем говорилось, что в материале «Еще один свидетель обвинения стал на сторону ТИМОШЕНКО» издание якобы исказило ее высказывания.

Журналисты заинтересовались происхождением этого пресс-релиза и установили, что создан он на компьютере, который относится к учреждению, которое скрыто под аббревиатурой STPU. STPU - это Администрация Президента Украины, откуда, в частности, приходят письма за подписью руководителя Главного управления доступа к публичной информации Администрации Президента Дениса ИВАНЕСКО.

«Получается, что пресс-релиз Т.КОРНЯКОВОЙ о том, что она в своих показаниях разоблачила Ю.ТИМОШЕНКО, был подготовлен на компьютере Администрации Президента», - сообщает «Украинская правда».

После этого Администрация Президента Украины решительно отвергла обвинения во вмешательстве в судебный процесс над Ю.ТИМОШЕНКО и во влиянии на его участников.