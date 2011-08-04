В Печерском суде выясняют, по какой статьей сидел российский генерал

Печерский райсуд Киева объявил технический перерыв в заседании суда по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, на перерыве настояла сторона защиты Ю.ТИМОШЕНКО.

Перед перерывом представители Генпрокуратуры подали ходатайство о приобщении к материалам уголовного дела судебного решения относительно генерала армии Российской Федерации Григория ОЛИЙНЫКА. В этом решении суда отмечается, что Г.ОЛИЙНЫК был привлечен к ответственности по статье 260 УПК РФ за превышение служебных полномочий при реализации контракта между Минобороны РФ и корпорацией «Единые энергетические системы Украины». При этом ненадлежащее выполнение этих соглашений привело к убыткам в размере 320 млн. дол.

В то же время защитник Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ отметил, что статья 260 УПК РФ, на которую ссылалась Генеральная прокуратура Украины, предусматривает привлечение к ответственности за незаконную вырубку лесных насаждений.

Ю.СУХОВ настоял на объявлении перерыва для уточнения соответствующих статей.