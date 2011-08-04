Адвокат Тимошенко заявил, что не готов к допросу свидетелей

Печерский районный суд Киева отказался предоставить защитнику бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Юрию СУХОВУ дополнительное время на ознакомление с материалами уголовного дела по газовым контрактам с Россией, подписанным в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ.

Обосновывая свое ходатайство, Ю.СУХОВ отметил, что за два дня успел изучить только 472 страницы материалов дела из 5 тысяч.

Кроме того, Ю.СУХОВ отметил, что также должен прослушать аудиозаписи четырех заседаний суда, и для этого нужно, как минимум, 4 рабочих дня.

По словам адвоката, сегодня он объективно не готов к допросу свидетелей. «Не потому что я этого не хочу делать, а потому, что я не в состоянии», - сказал Ю.СУХОВ.

Он также сказал, что в течение двух дней знакомился с материалами дела в комнате, в которой ведется видеонаблюдение. По словам Ю.СУХОВА, это является нарушением тайны адвокатской деятельности, поскольку он даже не может делать пометки по делу.

В свою очередь, сторона государственного обвинения в лице прокурора Александра МИКИТЕНКО выступила против предоставления адвокату дополнительного времени на ознакомление с делом. По его словам, сейчас проходит стадия допроса свидетелей, и этот процесс нельзя перерывать.

Кроме того, по словам А.МИКИТЕНКО, Ю.СУХОВ имел достаточно времени, чтобы ознакомиться с материалами дела.

Судья Р.КИРЕЕВ, заслушав стороны, принял решение отказать Ю.СУХОВУ в предоставлении дополнительного времени.

Как сообщал УНИАН, адвокат Ю.СУХОВ был привлечен к защите Ю.ТИМОШЕНКО 1 августа.