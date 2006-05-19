В Полтаве питбуль насмерть загрыз хозяйку

В Полтаве питбуль загрыз до смерти 77-летнюю хозяйку.

Как сообщили УНИАН в Полтавском городском управлении милиции, соседи позвонили в милицию и сказали, что слышат в соседней квартире женские вопли о помощи.

Медики «скорой помощи» не смогли спасти жизнь женщине.

«Собака уцепилась женщине в ногу и перегрызла вену: от потери крови пенсионерка умерла», - рассказали в милиции.