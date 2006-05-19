В Полтаве питбуль насмерть загрыз хозяйку
19:35, 19 мая 2006Политика
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Перекусил вену на ноге
В Полтаве питбуль загрыз до смерти 77-летнюю хозяйку.
Как сообщили УНИАН в Полтавском городском управлении милиции, соседи позвонили в милицию и сказали, что слышат в соседней квартире женские вопли о помощи.
Медики «скорой помощи» не смогли спасти жизнь женщине.
«Собака уцепилась женщине в ногу и перегрызла вену: от потери крови пенсионерка умерла», - рассказали в милиции.
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