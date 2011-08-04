Янукович поздравил Обаму с днем рождения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Президента Соединенных Штатов Америки Барака ОБАМУ с 50-летием.

«Сердечно желаю Вам, Ваше Высокопроисходительство, крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и новых свершений в Вашей ответственной государственной деятельности», - отметил Президент Украины в поздравлении, обнародованном на его официальном сайте.

Также В.ЯНУКОВИЧ пригласил Б.ОБАМУ посетить Украину.

«Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность за Ваш личный вклад в развитие стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами Америки и еще раз пригласить Вас, господин Президент, посетить Украину с визитом в удобное для Вас время», - сказано в поздравлении.

Справка УНИАН. 44-й Президент США Б.ОБАМА сегодня отмечает 50-летний юбилей.

Б.ОБАМА родился 4 августа 1961 года в городе Гонолулу на Гавайских островах.