Новый защитник Тимошенко успел прочитать только 400 страниц дела

Новый защитник экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ успел ознакомиться всего с немногим более 400 страницами дела его подзащитной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.СУХОВ сообщил сегодня журналистам.

При этом защитник напомнил, что всего дело насчитывает 5 тысяч страниц. Он заметил, что все два предыдущих дня находился в Печерском райсуде Киева, где и успел прочитать чуть больше 400 страниц.

Как сообщал УНИАН, Ю.СУХОВ был приобщен к защите Ю.ТИМОШЕНКО 1 августа. Судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ, председательствующий по делу Ю.ТИМОШЕНКО, дал новому защитнику всего два дня для ознакомления с материалами дела, хотя тот просил два месяца.