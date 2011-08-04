Журналисты нашли Черновецкого в Израиле и спросили о гражданстве

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заверяет, что не имеет двойного гражданства.

Об этом мэр столицы заявил в видео, показанном в сюжете ТСН, сообщает «Украинская правда».

Корреспондент ТСН сообщила, что канал получил «официальное подтверждение гражданства мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и его супруги Алины АЙВАЗОВОЙ».

«По документам, которые мы получили в Министерстве внутренних дел Израиля, уплатив 30 шекелей пошлины, видно, что он (Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ) действительно зарегистрирован в одном из самых элитных районов Тель-Авива», - говорится в сюжете.

При этом журналист отметила, что мэр и его супруга живут отдельно, в соседних домах.

Корреспонденты ТСН зашли в помещение мэра в Тель-Авиве и застали его дома.

«Как вы сюда попали? Я не даю интервью ... Я отдыхаю», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

На вопрос, есть ли у него гражданство Израиля, он ответил: «Нет у меня гражданства».

Как сообщал УНИАН, 2 августа интернет-издание IzRus, ссылаясь на имеющуюся в распоряжении редакции информацию, сообщило, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его супруга А.АЙВАЗОВА репатриировались в Израиль еще 5 октября 1994 года.

Оба имеют израильские удостоверения личности и, по данным на июль текущего года, киевский мэр прописан на одной из улиц Северного Тель-Авива.