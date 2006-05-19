Юрист об отношениях Президента с главой Ровенской обгосадминистрации

Освобождение Василия ЧЕРВОНИЯ от должности председателя Ривненской областной государственной администрации во время отпуска, в котором тот находился на момент обнародования соответствующего Указа Президента, является вполне правомерным, заявил в интервью УНИАН партнер адвокатской фирмы „Пукшин и партнеры” Руслан КИРИЛЮК.

По словам юриста, запрещение увольнения работника в период его пребывания в отпуске установлено ст.40 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ). Однако, сказал он, в случае освобождения председателя областной госадминистрации эту статью применить невозможно.

Как отметил Р.КИРИЛЮК, ст.40 КЗоТ Украины содержит основания расторжения трудового договора по инициативе владельца или уполномоченного им органа. В свою очередь трудовой договор - это соглашение между работником и владельцем предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им органом или физическим лицом, по которому работник обязуется выполнять работу, определенную этим соглашением, с подчинением внутреннему трудовому распорядку. Владелец предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган или физическое лицо обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон.

„Поскольку Президент Украины не является ни владельцем, ни уполномоченным органом областной администрации, отношения между ним и председателем областной администрации основаны не на трудовом договоре”, - отметил Р.КИРИЛЮК.

По его словам, основания прекращения полномочий председателя местной государственной администрации, предусмотренные ст.9 Закона Украины „О местных государственных администрациях”, которая не содержит нормы, аналогичной или отсылающей в ст.40 Кодекса законов о труде.

„Следовательно, поскольку отношения между Президентом Украины и председателем областной государственной администрации регулируются нормами конституционного, а не трудового права, освобождение В.ЧЕРВОНИЯ является вполне правомерным”, - отметил юрист.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом освободил от должности председателя Ривненской областной государственной администрации Василия ЧЕРВОНИЯ. Другим указом Президент назначил Виктора МАТЧУКА председателем Ривненской областной государственной администрации. Указы были размещены на официальном интернет-представительстве главы государства 18 мая.