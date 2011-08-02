Предложение Януковича «3+1» Таможенный союз отложил на потом

Комиссия Таможенного союза (КТС) не планирует рассматривать предложения Украины о сотрудничестве в формате «3+1» на своем очередном, 30-м заседании, которое пройдет 16 августа.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве Украины.

«Мы бы очень хотели, чтоб вопрос был рассмотрен, но этого не произойдет на следующем заседании комиссии Таможенного союза», - сказал он.

Кроме того, в проект повестки дня заседания КТС 16 августа вопрос о рассмотрении предложений Украины о сотрудничестве не внесен.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Украина передала России предложения относительно сотрудничества Украины и Таможенного союза в формате “3+1”. Ожидалось, что они будут рассмотрены на заседании комиссии ТС 15 июля.

Однако, по неофициальной информации, предложения Украины, после рассмотрения экспертами правительства РФ, были признаны неприемлемыми для реализации и не были переданы для дальнейшего рассмотрения в комиссию Таможенного союза.

Детали предложений украинской стороны неизвестны.

28 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказался за подписание рамочного соглашения по сотрудничеству Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1».