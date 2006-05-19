Суд признал незаконными решения первой сессии Житомирского горсовета

Житомир. 19 мая. УНИАН. Сегодня Королёвский райсуд Житомира признал незаконными все решения первой сессии Житомирского горсовета пятого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято судом в удовлетворение иска кандидата на должность Житомирского городского председателя Виктора РАЗВАДОВСКОГО. Фактически признаны незаконными решения сессии по формированию состава исполкома, избранию заместителей городского председателя и др. Свое решение суд мотивировал отсутствием на сессии председателя Житомирского теризбиркома Александра СИМОНОВА, который в соответствии с постановлением суда «имеет исключительное право открывать сессию, объявлять результаты выборов Житомирского городского председателя». (Результаты выборов в Житомирский городской совет и Житомирского городского председателя 26 апреля объявил член ТИК Андрей КОТ, а сессию открыл один из депутатов горсовета, что и отмечено в сегодняшнем постановлении суда - УНИАН).

По решению суда перечень должностных лиц, которые имеют право вести первую сессию новоизбранного городского совета и информировать совет об итогах выборов городского председателя, является исчерпывающим и расширенному толкованию не подлежит. Законом также не предусмотрена возможность в случае неявки председателя ТИК на сессию делегирование его прав другим лицам, в том числе и рядовому члену ТИК. Согласно постановлению суда, поскольку сессию открыл один из депутатов Житомирского горсовета, был нарушен закон о выборах, а значит, сессия Житомирского горсовета нового созыва признана нелегитимной. Суд также постановил, что все решения сессии должны быть отменены, поскольку от имени Житомирского городского председателя они были подписаны нелегитимным должностным лицом.

Напомним, Королёвский райсуд Житомира 15 мая своим решением приостановил полномочия Житомирского городского председателя Веры ШЕЛУДЧЕНКО.

Сегодня также суд вынес отдельное решение, согласно которому житомирский прокурор должен провести проверку соблюдения законодательства Житомирским горсоветом.