В Харькове перевернулась машина с милиционерами: трое пострадавших

В центре Харькова в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое работников областного управления милиции.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, ДТП произошло на перекрестке улиц Чернышевского и Маяковского сегодня около 15.30.

Водитель автомобиля «Таврия», двигаясь по улице Маяковского, на перекрестке с улицей Чернышевского проигнорировал дорожный знак «Уступи дорогу» и допустил столкновение со служебным автомобилем следственного управления Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

От удара служебный автомобиль перевернулся. В результате ДТП пострадали водитель и двое работников следственного управления областного управления милиции. С травмами разной степени тяжести милиционеры доставлены в городскую больницу. 25-летний водитель «Таврии» с черепно-мозговой травмой и ушибом головы и ног также находится в больнице.

По факту дорожно-транспортного происшествия с участием работников милиции прокуратура проводит проверку.