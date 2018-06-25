О чем плачутся олигархи?

На встречу к Президенту не пришли те бизнесмены, которых все знают как олигархов. Не было ни Ахметова, ни Пинчука, ни Таруты, ни Коломойского. Не пришел даже Алексей Порошенко, которого ожидали в Секретариате. Для традиционной встречи с Президентом выкроили время условно лояльные главе государства олигархи средней руки. Наиболее известные – Вячеслав Богуслаев (“Мотор-Сич”), Тариэл Васадзе (“Укравто”), Константин Жеваго (“Финансы и кредит”), Валентин Ландык (“Норд”), Лев Парцхаладзе (“ХХІ век”), Александр Слободян (“Оболонь”), Сергей Тигипко (“ТАС”), Виктор Тополов (“Киев–Донбасс”), Валерий Хорошковский (“Интер”), Александр Ярославский (“Укрсиббанк”), Николай Янковский (“Концерн Стирол”). ИСД и “Приват” представляли соответственно Олег Мкртчан и Александр Дубилет.

Президента в этот раз ожидали недолго. Но его речь была длинной с лекцию, и ее же напоминала по содержанию. Похоже, Президент решил пройтись по всем экономическим мозолям. Особенно это должен был почувствовать Николай Азаров, которому перепало довольно много налоговых тумаков. Виктор Ющенко заметил даже, чтобы тот остро не реагировал, мол, это претензии не к председателю финансового министерства, а к самой системе.

Следовательно, “тезис первый”. Власть и бизнес – одна семья. Совместно должны создавать, продвигать и воплощать законы. В смысле перестройки экономики страны сегодняшняя ситуация – хороший случай получить соответствующие уроки. Рейдерство – родная сестра политической коррупции. Бардак с землей существует лишь потому, что крупнейшие землевладельцы сидят в парламенте.

Говоря об экономических проблемах, Президент не забывал, что они тесно связаны с политикой, а потому соответственно досталось и законодательной, и исполнительной власти. Он столько говорил о вине политиков, что непонятно было, для чего же он пригласил бизнесменов, значительная часть которых представляет ту же законодательную власть. То ли поддержать и установить диалог, или пожурить за то, что натворили.

Тезис второй. Нужно создать парламент, который будет принимать законы. Новое правительство обязательно будет таким, которое будет способно проводить национальную политику. Главное – создать такие правила игры, чтобы вы (представители бизнеса) спокойно работали. Неприкосновенность депутатов присуща таким странам, как Зимбабве, Йемен, Афганистан... “Больше я не буду называть. Не хочу, чтобы Украина фигурировала в таком списке... Это и вас касается – не обязательно иметь депутатский мандат, чтобы проводить конкурентную деятельность”. Это уже Ющенко обратился к одному из собравшихся, хотя полностью могло касаться большинства из них.

Тезис третий. Налоговая система: “отступать некуда!” Президент начал критиковать фискальную систему как чрезвычайно отсталую и забюрократизированную. Мол, слишком много налогов и слишком много времени нужно на оформление всех формальностей.

“Если фискальная нагрузка на бизнес превышает 60%, это лишь побуждает субъектов уходить в теневую экономику... Мне надоело, что разъяснения налоговой часто оказываются сильнее, чем законы”.

О том же самом, и на кое-чем другом плакались олигархи, которые выступали по списку, как это предложил Президент. Послушные школьники подготовились к встрече с “учителем”, правда, не все. Некоторые даже рта не открыли.

Вячеслав Богуслаев пожаловался на тендерную систему, из-за которой чрезвычайно тяжело получить право на строительство. Тариэл Васадзе сетовал на систему налогов, инвестклимат и настаивал на том, что “не нужно все сдавать ради того, чтобы попасть в ВТО”.

Валентин Ландык вспомнил о необходимости доработки проекта Налогового кодекса, а Константин Жеваго отвесил упрек исполнительной власти: “Государство – главный рейдер. Никто из инвесторов не придет, пока в стране будут проводиться такие приватизационные конкурсы, как в случае с “Лугансктепловозом”.

Александр Слободян подхватил тему: у нас несовместимость бухгалтерского учета с налоговым учетом. И выразил непонимание: для чего предоставлять преференции иностранному инвестору – ведь сегодня он здесь, завтра – там, а национальный капитал – всегда здесь, на месте.

Когда дошла очередь до Азарова, казалось, он изойдет пеной. Еще и Президент его подначил: смотрите, мол, как Николай Янович украинским языком заговорил. Даже галицкий акцент пробивается. После этого Николай Янович вдруг забыл украинский и продолжил уже на своем наречии, даже не знаю как это назвать.

В конечном итоге, он выдал, по крайней мере, одно стоящее замечание: все позиции меморандума, подписанного в этот раз Президентом и бизнесменами, учтены в проекте Налогового кодекса. А он решает все проблемы, которые стоят перед экономикой.

Так или иначе, следующая такая встреча может показать, кто действительно готов идти на уступки и кто заинтересован сотрудничать. Договорились, что встречи за круглым столом должны проходить раз в три месяца, и уже следующая может пройти при участии руководства налоговой. Кто будет сидеть на углях в следующий раз, могут показать результаты выборов.

Дмитрий Стаховский