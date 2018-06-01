Вехи недели. Скромное обаяние Тимошенко, церковная «кириллица» и фальстарт социалистов

Юлия Тимошенко обаяла свидетелей обвинения на процессе, которым власть собирается пригвоздить ее к позорному столбу. Патриарх Кирилл посетил Украину, фактически подменив Дмитрия Медведева. Социалисты не смогли сделать выбор между прошлым и будущим.

И это все ВОНА

Пока большинство украинских политиков отдыхают, Юлия Тимошенко волею судьи Киреева осталась «дежурной по информационному пространству». Без сообщений из зала Печерского суда новостные ленты стали бы пресными и скучными, но экс-премьер постоянно «поддает жару». В очередной раз отказавшись от своих защитников (и не получив разрешения привлечь новых), пережив угрозу ареста со стороны прокуратуры, Юлия Владимировна продолжает демонстрировать на голубых экранах и в Twitter-е свое последовательное нежелание капитулировать на милость Виктора Януковича.

Получается, откровенно говоря, неплохо и даже местами убедительно. По крайней мере, свидетели, вызванные стороной обвинения в Печерский суд, по отношению к Тимошенко вели себя не враждебно, а порой – максимально дружелюбно. По крайней мере, Юрий Продан, бывший министром ТЭК в правительстве Юлии Владимировны, после показаний в суде и демонстрации ксерокопии поручения премьера, завалявшейся в домашнем архиве, запросто может стать из свидетеля обвиняемым. Впрочем, это не остановило джентльменов из числа бывших правительственных чиновников, под присягой дававших Юлии Владимировне самые лестные характеристики. Лидер «Батькивщины» полна решимости вызвать десятки собственных свидетелей, готовых подтвердить, что в январе 2009-го ею на переговорах в Москве двигали исключительно патриотические чувства и стремление спасти миллионы европейцев от холодной смерти.

Тем временем действующий украинский премьер Николай Азаров всего за неделю резко изменил свое отношение к происходящему в стране. Если сразу после выхода из отпуска Николай Янович призывал готовиться к возможному экономическому кризису, который придет из-за рубежа (ну с этим у нас все стабильно), то на минувшей неделе уже заверял, что позиции гривны стабильны и стратегические запасы важных продуктов созданы. Быть может, Азаров выступал посредником в переговорах между демократами и республиканцами о недопущении дефолта в США? Иных оснований для оптимизма отечественная экономика главе правительства пока не давала.

Подмена с крестным знаменем

Патриарх РПЦ Кирилл сделал уже традиционным свое участие в праздновании крещения Руси в Киеве, словно напоминая, где расположены самые весомые приходы Русской православной церкви. Не исключено, что предстоятель РПЦ принимал непосредственное участие в подборе местоблюстителя на место митрополита Киевского, главы УПЦ (МП). В пользу этой версии говорит и недавний конфликт митрополита Владимира с крупнейшим спонсором православия в Украине Виктором Нусенкисом. Информированные источники называют митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона возможным преемником Владимира.

Прилет Кирилла и его переговоры с Виктором Януковичем должны были немного подсластить горькую пилюлю нынешнего непростого состояния российско-украинских отношений. Дело в том, что по сравнению с предыдущим годом частота встреч лидеров наших стран серьезно упала, Дмитрий Медведев, к примеру, отказался посетить Севастополь на День Военно-морского флота, обусловив свой визит подписанием соглашения об объединении «Газпрома» и «Нефтегаза Украины». Вероятно, Виктору Януковичу придется демонстрировать, что он делает ставку именно на Медведева в российской президентской гонке другими, не столь энергетическими реверансами.

Социалисты отложили выбор

Ситуация в Социалистической партии может стать хорошей иллюстрацией для тезиса о кризисе левого движения в Украине. Нынешний лидер партии Василий Цушко решил сложить с себя полномочия, сосредоточившись на управлении Антимонопольным комитетом. На освободившееся кресло Василий Петрович предложил кандидатуры Валентины Семенюк-Самсоненко, Николая Рудьковского и Александра Мороза, хотя почетный председатель СПУ до последнего времени не демонстрировал готовности вернуться с политической пенсии к активной политической жизни. Видимо, оптимизм в Сан Саныча вдохнуло желание Николая Рудьковского встать у партийного штурвала. Тот намекнул, что его избрание «согласовано с папой римским», но партайгеноссе не оценили шутки давнего любимца Мороза.

В результате социалисты не смогли даже в закрытом для прессы режиме путем тайного голосования определить, кто – Мороз или Рудьковский – более достоин вести их на парламентские выборы. Семенюк-Самсоненко от борьбы за пост лидера СПУ отказалась, а ситуация внутри партии может радовать только коммунистов, постепенно превращающихся в монополистов на левом фланге политикума.

Евгений Магда