Во Львовской области раскрыты сразу несколько строительных афер

Львовские правоохранительные органы разоблачили должностных лиц одной из частных строительных фирм Львова, которые на протяжении 2004-2005 гг. путем обмана и злоупотребления доверием завладели средствами граждан.

Как сообщил УНИАН источник в УМВД во Львовской области, в настоящее время в правоохранительные органы уже поступило 10 заявлений от обманутых граждан, которые внесли средства для строительства жилья, взамен не получив ни квартир, ни средств.

По данным источника, обманутых вкладчиков “кинули” на общую сумму 595 тыс. 500 грн. и 145 тыс. грн. долларов США, которые они внесли для строительства жилого дома на одной из улиц Шевченковского района Львова.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Как сообщил источник, аналогичное заявление о присвоении средств, предназначенных для приобретения трехкомнатной квартиры, поступило в Городоцкий райотдел внутренних дел.

67-летняя жительница города Городок обратилась в правоохранительные органы с заявлением о незаконном присвоении ее средств в сумме 175 тыс. гривен работником одного из частных строительных предприятий Городоччины. Пенсионерка сообщила, что в сентябре прошлого года она в соответствии с договором на паевое участие в строительстве жилья заплатила 175 тыс. гривен за трехкомнатную квартиру в городе Городок представителю строительного частного предприятия.

В заявлении пострадавшей указывается, что “данное предприятие не выполнило условия договора и не обеспечило ее жильем”.

Правоохранительные органы проводят проверку данных, изложенных в заявлении.

18 мая в УБОП УМВДУ во Львовской области поступило заявление от 33-летнего львовянина, который сообщил, что должностные лица львовской строительной фирмы путем обмана завладели его деньгами в сумме 102 тыс. гривен, которые предназначались для строительства жилья. В этот же день аналогичное заявление поступило в УБОП и от 35-летнего жителя Львова, который указал, что должностные лица одного из строительных комбинатов Львовской области на протяжении 2003-2004 гг. мошенническим путем завладели его средствами в сумме 58 тыс. 526 гривен, которые должны были использоваться для строительства дома в городе Львове.

Правоохранительные органы проводят расследования по всем фактам, изложенным в заявлениях обманутых граждан.