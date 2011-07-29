The Economist: Суд над Тимошенко грозит полностью уничтожить Януковича

Дело в отношении Юлии ТИМОШЕНКО выглядит настолько же политическим, насколько уголовным. Рядом с Ю.ТИМОШЕНКО на скамье подсудимых находится также доверие к Виктору ЯНУКОВИЧУ и его верность демократии. Об этом пишет The Economist в статье «Democracy on trial».

Как отмечает издание, за этим процессом «внимательно наблюдают в Европе и Америке, ища признаки политизированного правосудия. Ю.ТИМОШЕНКО – не обычная обвиняемая. Она была лидером Помаранчевой революции 2004 года. Она дважды была премьер-министром страны. Только в прошлом году она с незначительным разрывом проиграла на президентских выборах Виктору ЯНУКОВИЧУ, бывшему механику, которого отстранила от власти Помаранчевая революция.».

По мнению The Economist, «дело Ю.ТИМОШЕНКО, которое слушается в удушливом зале суда в украинской столице последний месяц, демонстрирует яркую, однако тревожную картину жизни в стране. Правительство В.ЯНУКОВИЧА называет этот судебный процесс частью новой кампании по борьбе с коррупцией, настаивая, что это – не месть за прошлые политические провалы. Они также заявляют, что это в любом случае не является попыткой помешать Ю.ТИМОШЕНКО принять участие в парламентских выборах в следующем году и президентских выборах в 2015-м. И все же, против Ю.ТИМОШЕНКО не выдвинуто обвинение в непосредственном взяточничестве. Вместо этого, похоже, судят ее политическую деятельность и управленческие способности. В частности, обвинение сосредоточено на ее втором премьерском сроке (с 2007 по 2010 годы), когда ей пришлось решать вечные газовые споры с Россией, у которой Украина покупает большую часть своих энергоносителей, необходимых для того, чтобы продолжала работать ее слабая экономика советских времен».

Издание пишет, что, «по словам государственного обвинения, Ю.ТИМОШЕНКО превысила свои должностные полномочия, приказав подписать это газовое соглашение, не проконсультировавшись с собственным правительством, то есть совершив значительную процедурную ошибку. В дополнение к ее якобы грехам, ее обвиняют в том, что она заключила невыгодное для Украины соглашение, нанеся ущерб государству почти на 200 миллионов долларов. Ю.ТИМОШЕНКО отвергает все обвинения. Она сравнила этот суд с показательными процессами в сталинские времена и обвинила В.ЯНУКОВИЧА в попытках превратить Украину в концлагерь в стиле советского периода. Хотя это и преувеличение, трудно избавиться от впечатления, что судебный процесс против нее является политически мотивированным. Несколько бывших министров Ю.ТИМОШЕНКО арестованы, они находятся за решеткой. Кроме текущих обвинений, против нее самой врзбужден еще ряд уголовных дел».

В действительности, считает The Economist, «рядом с Ю.ТИМОШЕНКО на скамье подсудимых находится также доверие к В.ЯНУКОВИЧУ и его верность демократии. Если в конце этого процесса станет понятно, что он использовал судебную систему для сведения личных политических счетов, его поддержка демократии будет выглядеть обманом. Этот суд, целью которого было улучшить его авторитет, грозит полностью его уничтожить».

«Если Ю.ТИМОШЕНКО посадят за решетку (а ей грозит срок до 10 лет), она превратится в политическую мученицу. А за В.ЯНУКОВИЧЕМ навеки останется именно то клеймо, от которого он так настойчиво пытался избавиться: неосоветского автократа», - отмечает британское издание.