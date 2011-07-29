Суд отказал Тимошенко в привлечении общественного защитника

Суд отказал экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО в привлечении народного депутата Украины Сергея ВЛАСЕНКО в качестве общественного защитника в судебном процессе по рассмотрению ее уголовного дела по газовым соглашениям 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ после рассмотрения ходатайства на месте, без объявления перерыва в судебном заседании и без перехода суда в совещательную комнату.

«Учитывая, что подсудимая злоупотребляет своими правами, проявляет неуважение к суду, препятствует устанавливать истину, в удовлетворении ходатайства отказать», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Председательствующий по делу судья также обратил внимание на то, что Ю.ТИМОШЕНКО продолжает нарушать порядок судебного заседания, в соответствии с которым экс-премьер должна объявлять свои заявления и ходатайства стоя и обращаться к судье «Ваша честь».

«Вы обращаетесь к председательствующему по делу судье «господин КИРЕЕВ», а нужно обращаться «Ваша честь», - в очередной раз отметил судья. Р.КИРЕЕВ еще раз предупредил Ю.ТИМОШЕНКО о недопустимости оскорбительных высказываний в адрес суда.

Экс-премьер, в свою очередь, заявила, что суд вместе с прокурорами сознательно лишает ее защиты, в нарушение законов.

Прокурор Александр МИКИТЕНКО во время обсуждения ходатайства Ю.ТИМОШЕНКО о привлечении С.ВЛАСЕНКО в качестве общественного защитника заявил, что после «малой судебной реформы в 2001 году больше такого института, как «общественный защитник», нет, потому и нет оснований удовлетворять соответствующее ходатайство Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что статьи 272, 287, 289, 300 Уголовно-процессуального кодекса предусматривают существование такого института и определяют функцию общественного защитника во время судебного процесса.