В суд над Тимошенко пришел следователь Нечвоглод

В Киеве на Крещатике возле Печерского районного суда снова собираются сторонники и оппоненты экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, все происходит, как и в предыдущие дни: периодически включаются записи с выступлениями председателя общественной организации «Общевойсковой союз» Олега КАЛАШНИКОВА, а со стороны сторонников Ю.ТИМОШЕНКО звучит музыка.

Между тем, в зале суда собираются народные депутаты, журналисты.

Также в суд пришел следователь Генеральной прокуратуры Украины Александр НЕЧВОГЛОД, который вел досудебное следствие по уголовному делу Ю.ТИМОШЕНКО об обвинении в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.