Украинских детей перекормили политикой (результаты исследования)

Уровень политизации среди детей и подростков достиг невиданных размеров. Такие данные социологического исследования Киевского Института проблем управления имени Горшенина переданы агентству УНИАН институтом.

Киевский институт проблем управления имени Горшенина предложил пяти- и шестиклассникам написать сочинение на тему: «В какой стране я живу?». Главной целью исследования, отмечают в институте, была проверка гипотезы о чрезмерной политизации общества, включая детей.

В результате исследования «Украина глазами детей» Институт Горшенина пришел к выводам, что политизация общества достигла невиданных размеров, охватывая даже такие далекие от политики слои населения, как дети и подростки. Школьники 5-6 классов знают имена политиков, подробности скандалов, рассказывают друг другу на переменках анекдоты о первых лицах государства.

«С политикой сейчас знакомы даже маленькие дети, которые не знают, что это такое. Эту политику можно услышать где угодно, и мне это очень надоело. Из красивого Майдан превратился в полный ужас из-за этой политики», - цитирует институт одно из сочинений учащийся 6 класса.

Институт отмечает, что школьники писали все, что знали об Украине, и хотели рассказать.

Практически в каждом сочинении можно встретить описания чудной украинской природы, плодородной земли, трудолюбивых и приветливых людей, веселых праздников, мелодичного украинского языка, промышленности: «Украина – одна из ведущих стран в отрасли выращивания разных деревьев, цветов» (Ярослав Ш., 6 кл.).

Также предметом гордости стало проведение «Евро-2012», достижения украинских спортсменов, украинские поэты и писатели, а также исторические памятники Украины – крепости, церкви и музеи.

Много детей в своих сочинениях уделили внимание проблемам, существующим в Украине.

К сожалению экспертов института, дети оказались втянутыми в политические распри не менее, чем взрослые. И наряду с патриотическими возгласами появлялись слова об украинской политике, полные горечи и взрослого осуждения: «В Киеве революция, бандиты борются за победу. А порядка нет» (Екатерина З., 5 кл.); «Я живу в чудесной стране Украине. Но у нас проходит война в Верховной Раде Украины…». (Виталий Л., 5 кл).

Есть и довольные жизнью в Украине маленькие жители: «Меня удовлетворяет промышленность, политика» (Ольга Г., 5 кл.).

Рассказывая о достоинствах своей страны, пятиклассник Дмитрий Ш. называют одну негативную черту: «Мне не нравится в Украине, что в Киеве на Крещатике стоят палатки». Владислава С., 5 кл., утверждает, что «никакие правила и указы нам не нужны. Мы должны сами хотеть, чтоб наше государство стало наилучшим».

Неожиданностью для Института Горшенина стала откровенность шестиклассника Николая Т.: «В Украине есть черные рынки, на которых продают людей, краденые вещи, кокаин, травку и оружие. В Украине распространены болезни: СПИД, куриный грипп, грипп и другие». Не самое радостное будущее ожидает от Украины и шестиклассница Катерина К.: «Мои родители с детства меня приучали уважать родной край, в котором я всю свою жизнь буду расти, зарабатывать какие-то копейки на хлеб…».

В исследовании «Украина глазами детей» приняли участие всего около 100 учащихся киевских школ. Исследование проводилось в рамках годовой программы социологических исследований «Ментальные основы выбора» с 2 по 18 мая 2007 года.