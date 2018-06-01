У Луценко отобрали скамейки и нацелились на адвоката

Луценко снова судят. Очередное заседание должно начаться в 10:00.

В 9:20 возле Печерского суда куча прессы. Никого не пускают даже на территорию дворовой площадки, традиционно перегороженной охраной. Говорят – ждите. В конечном итоге некоторым журналистам удается проскочить. Очередная линия обороны – непосредственно на входе в суд. Милиционеры записывают паспортные данные всех “входящих”.

– А вы кто? Пресса? – спрашивает у меня боец “Грифона”.

Услышав утвердительный ответ, кричат коллеге: Да, прессу пиши в отдельный список. И требуй еще и удостоверения.

– Это что, списки на расстрел? – шутят следующие в очереди.

– Ну мы же не НКВД, – возмущаются юные грифоновцы.

– Вы к кому на суд? – спрашивают опять

– К Луценко.

– Имейте в виду, на второй этаж к Тимошенко вас не пустим.

Обвиняемый уже на месте. Луценко пришел поддержать экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный. Мужчины шепчутся сквозь решетки.

– Как Татьяна? – напоследок интересуется экс-министр у экс-посла, имея в виду его жену Татьяну Мокриди.

– Да все нормально.

– Передавай привет.

– А ты слышал последний анекдот про сосну? – не выходит из своего амплуа Луценко.

– Слышал, – и Бессмертный с улыбкой уходит.

Сходится защита Луценко и обвинение. 5 минут до начала – а пресса отсутствует. Журналистов запускают ровно в 10 и то без особого энтузиазма, отмечая, что в зале негде сесть. А сесть действительно негде. Говорят, что после драки грифоновцев с депутатами во время заседания по делу Тимошенко, скамьи из зала, где судят Луценко, снесли в зал экс-премьера. Поэтому когда свои места заняли защита, обвиняемые и подсудимые, остальным осталась одна маленькая скамья, на которой можно тесноватенько посидеть втроем. Всё. Остальные располагаются под стенками.

Заходит судья Вовк в сопровождении своих коллег. В этом зале, в отличие от второго этажа, еще встают.

В начале судебного заседания судья Вовк спрашивает в Луценко, не считает ли он препятствием для продолжения судебного заседания отсутствие одного из его адвокатов – Игоря Фомина.

Луценко в первую очередь требует обеспечить нормальные условия проведения заседания.

– Людям негде сесть. Это нарушение условий открытого судебного заседания. То, что вчера «Грифон» поломал скамейки в зале заседаний суда над Юлией Тимошенко, меня не интересует.

Судья Вовк рассказывает, что у суда нет достаточных средств, чтобы в срочном порядке обеспечивать все залы новыми местами для сиденья.

– Я хочу, чтобы на заседании было как можно больше представителей общественности и прессы, – снова настаивает Луценко. – Иначе – примите разрешение для журналистов приходить со своими скамьями, раскладными стульчиками. Или пусть прокуроры постоят, а журналисты присядут.

Экс-министр категорически против зачитывания обвинительного заключения без его адвоката Фомина.

– Суд и так уже нарушил все мои права, – возмущается Луценко. – Мне отказали в адвокате, которого я хочу, – Москале – без всяких причин, он не является подсудимым. Мне отказали в суде присяжных. Отказали в отводе председательствующего, на которого заведены два уголовных дела. Суд запретил трансляцию, хотя никаких допросов свидетелей не происходит. Зачитывание обвинительного заключения без моего адвоката -я незаконно.

Луценко объяснил, что они официально предупреждали суд о том, что Фомин идет в отпуск.

Слово предоставляют прокурорам.

– На прошлом судебном заседании все участники, в том числе адвокат Фомин, были должным образом поставлены в известность о дате и времени следующего судебного заседания, однако защитник Фомин в суд не явился, мотивируя свою неявку отпуском! – выкрикивает прокурор, делая особенный акцент на слове отпуск, который будто бы является недопустимым явлением.

Прокуроры продолжают обвинять адвоката, мол, он отдает предпочтение собственным интересам над интересами своего подзащитного и сознательно затягивает процесс. В конце речи прокурор просит вообще отстранить Фомина от рассмотрения дела.

– Прокуратура делает все, чтобы лишить меня возможности защиты! Они так заботятся, что забывают о Конституционном праве на отдых, – не удерживается Луценко. – Хотел бы напомнить дятлам Пшонки, что отпуск – это конституционное право гражданина Фомина. Я заявляю, что в этом суде происходят просто социалистические соревнования между Киреевым и Вовком: кого быстрее посадят – Тимошенко или Луценко. Любые элементы судебного следствия без защитника являются беззаконием! Фомин мне нужен. Это не является затягиванием. Мы предупреждали заранее о его отпуске. Не вам отводить Фомина только потому, что вы боитесь его профессиональности.

Жена и в то же время защитница Луценко Ирина отмечает, что Фомин четыре раза уже откладывал отпуск из-за судебного процесса, но он длится 7 месяцев. Тем более он ушел в отпуск с целью пройти курс лечения.

Но судья все же решает продолжить рассмотрение дела при отсутствии Фомина. В зале звучит обвинительное заключение.

Об отличии между праздничными и торжественными мероприятиями читают где-то час. В конечном итоге ссылаются на “авторитетную” структуру – Институт Поплавского, который сделал вывод, что мероприятия на День милиции в 2008 и 2009 годах следует считать праздничными: “наличие праздничного события, наличие праздничной атмосферы, которая создавалась художественными коллективами”... – идет речь в резолюции вуза “поющего ректора”.

Обвинительное заключение никто не слушает. Все откровенно скучают и зевают. Оживление в зал вносит Тимошенко, которая неожиданно появляется посреди заседания, спустившись со второго этажа – в ее судебном заседании объявили перерыв.

Сразу набегает милиция и плотным кругом прижимается к “клетке”, в которой сидит Луценко. Тимошенко и Луценко шепчутся сквозь решетки и плечи милиционеров.

– Призовите участника процесса к порядку, – вдруг поднимается возмущенный прокурор, тот самый, который читает обвинительное заключение, обращаясь к судье. – Сделайте замечание подсудимому за общение с посторонним лицом!

– Это право председательствующего. Пожалуйста, продолжайте читать дальше, – одергивает его судья Вовк.

Возмущенному прокурору ничего не остается, как читать дальше. Довольная Тимошенко улыбается. Потом здоровается с Ириной Луценко и защитниками и уходит, напоследок желая удачи “всем, кроме судей и прокуроров”.

Впоследствии ход процесса нарушает разве что нардеп Олесь Доний, который приносит новость со второго этажа, что прокурор потребовал от Киреева взять Тимошенко под стражу. Там объявили перерыв. Вскоре паузу делают и в заседании по делу Луценко.

Выйти из суда рискованно – могут и не впустить назад. Поэтому большинство журналистов остаются в помещении без еды и воды. Но в Печерском суде еще и с туалетами проблемы. Ключи от туалета на первом этаже - только у грифоновцев. На втором он постоянно закрыт. Приходится идти на третий – там очередь.

После перерыва продолжается зачитывание обвинительного заключения. Зевают уже судьи. Где-то около шести прокуроры замолкают. И Луценко обращается к суду с ходатайством обязать представителей прокуратуры объявить ту часть заключения, которую он не слышал, поскольку решением суда был изгнан из зала суда.

– Я не считаю, что мне было объявлено обвинительное заключение. Прошу процедуру в полном объеме. Мне первые 120 страниц не объявлены. Прошу зачитать мне ту часть, которую вы читали без моего присутствия.

Прокуроры говорят, что у Луценко на руках есть обвинительное заключение – чего не слышал, может почитать.

– А зачем вы вообще тогда мне читали, если мне его вручили? – удивляется экс-министр.

Посоветовавшись на месте, суд решает оставить ходатайство Луценко без удовлетворения.

Слово предоставляют гражданским истцам.

– МВД просит взыскать с Луценко и Приступлюка (водителя экс-министра – Авт.) в пользу МВД материальный ущерб, нанесенный их действиями, в сумме 167 тысяч 415 гривен 53 копеек в солидарном порядке, а также при рассмотрении этого уголовного дела взыскать непосредственно с Луценко материальный ущерб, нанесенный его противоправными действиями, в пользу МВД в сумме 643 тысячи 982 гривен 67 копеек, – зачитывает истец МВД.

Ирина Луценко просит истца рассказать, из чего состояла такая сумма. Тот что-то повторяет, но детально конкретизировать не может.

– Куда возмещать средства? – интересуется Луценко. – На какой счет?

– Если суд захочет, мы можем предоставить такую информацию.

– Предоставляйте, – предлагает Волк.

Но истец стесняется и говорит, что это сделают к следующему заседанию.

– Но какой счет! Физические лица не могут пополнять счета МВД, потому что его нет. Существует счет Госказначейства, – выкрикивает Луценко.

Вопросы цифр откладывают на следующий раз.

Из-за отпусков суд делает перерыв вплоть до 8 августа.

– А когда же мой отпуск будет? – риторически спрашивает экс-министр.

Но ответа теперь, очевидно, не знает никто.

Продолжение следует.

Анна Ященко

Фото УНИАН