Прокурор просит арестовать Тимошенко

Государственное обвинение просит суд изменить меру пресечения для экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во время судебного заседания прокурор Александр МИКИТЕНКО.

В частности, суд должен был перейти к допросу свидетелей, и в зал вошел экс-министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН. Однако прокурор А.МИКИТЕНКО взял слово. Он, в частности, попросил «изменить меру пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу».

По этому поводу Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Это последний шаг по уничтожению оппозиции. Если судья это сделает, то это будет интересно».