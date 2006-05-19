Ехануров не верит, что соглашение о коалиции подпишут до сессии

Подписание соглашения о правительственной коалиции не состоится до открытия первой сессии Верховной Рады Украины пятого созыва, заявляет премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня он сказал журналистам в Ривне, что «все разговоры об открытии сессии являются разговорами, а официальные документы подписываются после того, как депутаты получили юридическую в силу».

Ю.ЕХАНУРОВ добавил: «После присяги и надлежащего оформления депутатов можно официально оформлять какие-либо соглашения о коалиции».

Справка УНИАН. Парламентская коалиция должна быть образована не позднее 25 июня. Такая дата вытекает из положений регламента Верховной Рады, а также решения Подготовительной депутатской группы о проведении первой сессии новой ВР 25 мая.

В соответствии со ст. 62 Регламента, на создание коалиции отводится календарный месяц, и этот срок начинается со дня открытия первого пленарного заседания новоизбранной ВР.

Если на протяжении месяца коалиция не формируется, Президент будет иметь право распустить Верховную Раду.