Черновецкий выйдет к людям ”на зло” и смешить не будет

Завтра в 13.00 Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ проведет у здания городской государственной администрации очередную встречу с киевлянами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил во время расширенной коллегии КГГА.

По его словам, завтра же с 10.00 до 12.00 прием граждан у каждой районной администрации столицы проведут их председатели.

«Завтра я проведу встречу возле мэрии назло тем, кто сорвал мне встречу в прошлый раз… По районам встречи должны состояться раньше – с 10.00 до 12.00. Мне нужны ваши проблемы», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, обращаясь к руководителям районов Киева.

«Цель этой встречи - не насмешить людей, как подают это в некоторых случаях коррумпированные СМИ, а меня интересует чужая беда. Многих бед мы не знаем, но они есть», - добавил мэр.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также сказал, что ему тяжело проводить подобные встречи возле мэрии, но все же он полагается на свой опыт и собирается в дальнейшем продолжить такую практику.

Мэр столицы обратился к главам администраций районов с пожеланием быть «публичными». Кроме того, он поручил проводить руководству районов общественные слушания еженедельно в каждом микрорайоне. «Это касается всех глав администраций. Собрались и уяснили, у кого какие проблемы, наметили и решили. Конечно, тяжело идут решения вопросов, но я требую, чтобы это было», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он добавил, что такое общение с жителями будет полезно главам районов, поскольку «на следующих выборах вы (руководители районов – УНИАН) и на мэра сможете тогда баллотироваться, потому что вас полюбят в вашем районе».

В случае нехватки денег на решение проблем в районах Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пообещал решать их в мэрии, при этом сообщив, что «(городской) бюджет сейчас пополняется лучше».

Как сообщал УНИАН, по результатам встречи Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО с жителями Киева было зарегистрировано 3 тысячи заявлений.