Львовский горсовет намерен запретить праздновать освобождение города

Львовский городской совет подготовил иск в Львовский окружной административный суд с тем, чтобы запретить мероприятия 27 июля, запланированные представителями ветеранских и молодежных организаций, а также членами КПУ.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, в горсовет поступили четыре заявки на проведение мероприятий во Львове 27 июля в одно и то же время и в одном месте. Две из них - от Львовского городского совета ветеранов, по одной - от молодежной общественной организации «Сокол» и от КПУ.

«Юридическое управление Львовского городского совета имеет основания полагать, что проведение акций 27 июля может повлечь угрозу общественной безопасности. У нас есть письмо от городского Управления внутренних дел также с ходатайством обратиться в суд с целью гарантирования общественной безопасности 27 июля», - сказала УНИАН начальник юридического управления горсовета Гелена ПАЙОНКЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, на 27 июля во Львове запланированы торжественные мероприятия по случаю годовщины освобождения Львова и траурные – по жертвам Скниловской трагедии.

Как сообщил УНИАН председатель Львовской областной организации Антифашистского комитета Украины Александр КАЛИНЮК, 27 июля во Львове состоится торжественный митинг по случаю 67-й годовщины освобождения города от фашистских захватчиков.

По его информации, митинг, инициированный рядом ветеранских организаций Львовщины, представителями областных ячеек Антифашистского комитета и КПУ, начнется в 11.00 на улице Стрыйской возле Монумента воинам-освободителям Львова.

По словам А.КАЛИНЮКА, организаторы не владеют информацией о возможных провокациях со стороны националистических сил во время проведения торжественных мероприятий.

В комментарии УНИАН заместитель председателя Львовской областной организации ВО «Свобода», депутат Львовского облсовета Андрей ХОЛЯВКА заявил, что «27 июля ВО «Свобода» не планирует проведения каких-либо мероприятий».

В этот день, по его словам, представители ВО «Свобода» примут участие в чествовании памяти жертв Скниловской трагедии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, 27 июля в 11.00 возле часовни начнется реквием памяти погибших в результате авиакатастрофы, которая произошла на военном аэродроме «Скнилов» в 2002 году.

Священники разных конфессий проведут поминальный молебен также возле памятного знака на месте падения самолета и на Голосковском кладбище.

Справка УНИАН. На Скниловском аэродроме во Львове 27 июля 2002 года на авиашоу в результате падения истребителя Су-27УБ в толпу зрителей погибли 77 человек (среди них 28 детей) и пострадали около 250. По количеству погибших считается наибольшей катастрофой в истории авиационных праздников.