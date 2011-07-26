Участниц Femen зовут в милицию

Милиция призывает участниц движения Femen самостоятельно явиться в Шевченковское райуправление внутренних дел Киева и понести административное наказание за инцидент возле Посольства Грузии в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве.

В ОСО напомнили, что сегодня СМИ распространили информацию о том, что милиция якобы задержала одну из активисток этой организации. В связи с этим в милиции отметили, что при проверке по факту инцидента 18 июля возле Посольства Республики Грузия, установлено, что эта активистка принимала непосредственное участие в мероприятии, которое прошло с нарушениями действующего законодательства. Кроме того, уже установлены и другие участницы акции. Они, согласно закону, должны понести административное наказание.

Как сообщили в ОСО, относительно этой активистки составлены административные протоколы по статьями 173 и 185-1 КУоАП. Во время доставки в суд девушка пыталась сбежать от сотрудников милиции. В отношении нее судом Шевченковского района избирается мера наказания.

Столичная милиция обращается к другим участницам указанного мероприятия с предложением самостоятельно явиться в Шевченковское райуправление милиции и понести административное наказание согласно действующему законодательству.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июля, милиция задержала активистку женского движения Femen Инну ШЕВЧЕНКО.

Как сообщила лидер Femen Анна ГУЦОЛ, причиной задержания стала акция возле Посольства Грузии, которую движение проводило 18 июля.

"Только что милиция заломила Инну ШЕВЧЕНКО за акцию под Посольством Грузии, в отделении они сообщили, что есть якобы жалоба из посольства на Femen. Инну везут в суд, ее могут посадить в тюрьму», - написала А.ГУЦОЛ.

В комментарии УНИАН она сообщила, что " Инну задержали на Крещатике, она проходила мимо Печерского райсуда, ее сразу же заломили, отвезли в Шевченковское районное отделение милиции. В отделении утверждают, что у них есть жалоба от Посольства Грузии, жалобу они не показали. Сейчас Инну собираются перевозить в Шевченковский районный суд на Смирнова-Ласточкина".

«Парадокс – преступник из посольства, который избил журналиста и активисток Femen, на свободе, а пострадавшие – в тюрьме», – отметила А.ГУЦОЛ.

18 июля активисты движения Femen проводили возле здания Посольства Грузии в Киеве акцию «Фотоохота» в поддержку задержанных в Грузии по подозрению в шпионаже фотографов. Акция прервалась после того, как из здания посольства вышел молодой мужчина, который начал отгонять девушек от диппредставительства и нападать с кулаками на журналистов. В результате инцидента пострадал журналист издания «Комментарии:» Александр ЯМКОВОЙ, который снял побои и подал соответствующее заявление в правоохранительные органы относительно избиения его сотрудником Посольства Грузии в Украине. В тот же день этот сотрудник посольства был уволен, а посол Грузии принес свои извинения.