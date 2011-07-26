Милиция говорит, что нардепы ее избили

Заместитель начальника Отдела связей с общественностью Управления МВД Украины в г. Киеве Владимир ДМИТРЕНКО заявляет, что в результате столкновения в Печерском районном суде между сотрудниками подраздела судебной милиции «Грифон» и народными депутатами двое правоохранителей получили телесные повреждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ДМИТРЕНКО сообщил сегодня журналистам возле Печерского райсуда.

«Двое сотрудников милиции получили телесные повреждения. Они госпитализированы. Судебное заседание продолжается. В то время некоторые народные депутаты обратились с заявлениями в милицию. Эти заявления принимаются и регистрируются, продолжается проверка», - сказал В.ДМИТРЕНКО.

Представитель МВД отметил, что представители судебной милиции «Грифон» получили телесные повреждения во время выполнения решения суда об удалении нарушителей из зала заседания.

Отвечая на вопрос журналистов, не знает ли он, почему в 17.15 возле Печерского райсуда появилось шесть представителей спецподразделения «Беркут» и что они здесь делают, В.ДМИТРЕНКО сказал: «Стоят». Затем он отказался от каких-либо комментариев относительно присутствия представителей спецподразделения «Беркут».

В то же время В.ДМИТРЕНКО не смог сообщить количество народных депутатов, которые получили повреждения во время принудительного выдворения их из зала суда.

В свою очередь, народный депутат Юрий ПРОКОПЧУК (фракция "БЮТ-Батькивщина") сообщил, что планирует обратиться в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела против работников судебной милиции «Грифон» за нанесение телесных повреждений.

По его словам, он обратился за медицинской помощью. Сейчас ему наложена шина и повязку на локоть левой руки.

«Прокуратура обязана возбудить уголовное дело по факту нанесение телесных повреждений народному депутату Украины. Если прокуратура не сделает, это будет еще одним доказательством того, что у нас не только нет правосудия, а вообще разрушена правоохранительная система», - добавил он.

Ю.ПРОКОПЧУК заявил, что пытался сегодня, во время принудительного выдворения депутатов из зала, установить личность майора милиции «Грифон», который применял силу, но тот отказался назвать себя. «То есть, можно констатировать, что этот «Грифон», возможно, и не «Грифон», а организованная преступная группа, которая находится в суде», - добавил он.