«Грифон» с матом выгнал нардепов из Печерского суда (добавлено видео)

Сотрудники судебной милиции «Грифон» выгнали журналистов и народных депутатов из зала судебных заседаний Печерского райсуда Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, милиционеры без предупреждения передвигали скамейки, на которых сидели журналисты, в результате чего они едва не попадали.

В данное время в зале суда остается экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО, ее защитник Александр ПЛАХОТНЮК, судебный секретарь и около десяти сотрудников судебной милиции.