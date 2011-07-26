«Грифон» с матом выгнал нардепов из Печерского суда (добавлено видео)
17:50, 26 июля 2011Политика
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Представители СМИ едва не попадали
Сотрудники судебной милиции «Грифон» выгнали журналистов и народных депутатов из зала судебных заседаний Печерского райсуда Киева.
Как передает корреспондент УНИАН, милиционеры без предупреждения передвигали скамейки, на которых сидели журналисты, в результате чего они едва не попадали.
Видео с YouTube
В данное время в зале суда остается экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО, ее защитник Александр ПЛАХОТНЮК, судебный секретарь и около десяти сотрудников судебной милиции.
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