Защита Тимошенко обжалует действия «этого парня в мантии»

Защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО обжалует действия председательствующего по делу судьи Печерского районного суда города Киева Родиона КИРЕЕВА за нарушение прав экс-премьера на защиту и процессуального права в Высшем совете юстиции и Генеральной прокуратуре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил защитник Сергей ВЛАСЕНКО сегодня журналистам.

«Мы выполним все формальные юридические процедуры, но кто из вас верит в то, что в этом государстве можно обжаловать действия этого парня в мантии, кто верит в то, что он действует сам, что его не покрывают и не прикрывают люди, которые заседают в том числе и в Высшем совете юстиции?», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Однако защитник Ю.ТИМОШЕНКО сомневается в результатах этого обжалования. «Мы обжалуем его действия и в Высший совет юстиции, и в Генеральную прокуратуру, и в Высшую квалификационную комиссию судей, как это мы уже делали неоднократно», - подчеркнул он.

По мнению С.ВЛАСЕНКО, сегодняшние события в Печерском райсуде свидетельствуют о том, что судебный процесс над Ю.ТИМОШЕНКО утратил все признаки правосудия.

«Суд не предоставил ТИМОШЕНКО трех дней для поиска новых защитников, суд начал слушать свидетелей, при этом ТИМОШЕНКО продолжает заявлять отводы председателю, председательствующий на это не реагирует... Это все утратило даже внешние признаки судебного процесса», - убежден он.