Луценко судят за выполнение указа президента?

Экс-министра обвиняют в пышном праздновании Дня милиции, в котором принимал участие президент... Свои профессиональные праздники продолжают шумно отмечать и СБУ, и медики, и нефтяники... Сегодня исполняется 7 месяцев со дня ареста экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко. К моменту закрытия последнего судебного заседания 19 июля сторона обвинения огласила 118 страниц из почти 300 обвинительного заключения в уголовном деле бывшего главы милиции. Прокуроры остановились на нарушениях при организации празднования годовщины милиции в 2008-2009 годах.

Мы попробовали выяснить, может ли организация концерта довести до тюрьмы, и как отмечали Дни милиции при других украинских министрах.

“Издевательство над милицией” Суть выдвинутых обвинений Луценку в связи с празднованием профессионального праздника сводится к тому, что он в нарушение постановления Кабмина от 22 октября 2008 года "Об экономии бюджетных средств, предусмотренных на содержание органов государственной власти и других государственных органов", арендовал Национальный дворец "Украина" на День милиции в 2008 и 2009 годах, тем самым “нанеся ущерб государству”.

- Там речь идет о сумме в 607 тысяч гривен, - рассказывает УНИАН адвокат Луценко Игорь Фомин. - Она складывается из двух сумм по 300 тысяч - это аренда дворца “Украина” в 2008 и 2009 годах. Еще 7 тысяч - это деньги на цветы, медали, бензин.

- Главное, что у Луценко и в министерствах денег ведь нет, - возмущается народный депутат Геннадий Москаль. - Деньги находятся в Государственном казначействе Украины. Основная задача Госказначейства - не допустить нецелевого использования бюджетных средств. Казначейство все пропустило, дало ответ, что никаких нарушений не было. 300 тысяч грн. были перечислены госпредприятию “Дворец “Украина”, являющемуся структурным подразделением Государственного управления делами. То есть деньги из одного государственного кармана перешли в другой государственный карман. От этого они не исчезли из государства, не ушли в оффшоры. Если бы они пошли какой-то коммерческой фирме, которая бы проводила феерверки и какие-то забавы, но этого ничего не было. Заплатили подчиненным Ющенко. Это издевательство не над Луценко, а над всей милицией Украины. И после этого милиция Украины будет когда-то за эту власть голосовать?

Напомним, в постановлении Кабинета министров № 943 последним пунктом значится: “Прекратить с 1 ноября 2008 года использования бюджетных средств для проведения праздничных мероприятий (за исключением централизованных мероприятий Министерства культуры и туризма) и печатания продукции, не связанной с выполнением заданий и функций органов государственной власти и других государственных органов”.

В то же время указ президента 1992 года, подписанный Леонидом Кравчуком, о профессиональном празднике милиционеров, никто не отменял. “В День милиции в городах Киеве, Симферополе, Севастополе, областных и районных центрах, городах областного подчинения проводить торжественные мероприятия”, - значится во втором пункте этого указа.

- Указ президента по своей иерархии стоит выше, чем постановление Кабмина. То есть имеет большую правовую силу, и невозможно постановлением Кабмина отменить указ президента, - отмечает адвокат Луценко. - Слово “празднование” не имеет отношения к этим событиям. Профессиональный праздник - то есть официальное событие, торжественное, на котором президент награждает людей, там присутствуют высшие должностные лица государства. Луценко выполнил указ президента. Разве за это можно привлекать человека к уголовной ответственности? Наша позиция в этой части обвинения: оно в целом надумано и не имеет под собой никаких оснований.

По словам Москаля, защитники господина Луценко перекопали все нормативно-правовые акты и законы и не нашли определения, что такое “праздничные мероприятия за бюджетные средства”.

- Ко дню милиции действительно проводились на государственном уровне торжественные мероприятия с исполнением Государственного гимна при участии президента Украины в 2008 году. Это уже в 2009-м Ющенко был на нас обижен и не пришел, а в 2008-м он был, чмокал со сцены, вручал цветы, вручал государственные награды). Все министры, все руководство прокуратуры во главе с Медведько были на праздновании. Люди добрые, вы что не видели, что идете на "незаконное собрание”? А как оно может быть незаконным, если оно предусмотрено указом президента, который никем ни обжалован, административным судом не отменен, не противоречит Конституции Украины?.. По их логике можно и похороны отнести к праздничным мероприятиям. А почему нет? Оркестр был? Был. Церковный хор был? Был. Пели? Пели. Поминки были? Были. В обвинительном заключении напишем "фуршет” вместо поминок.

Сам Луценко обвинения в “незаконном праздновании” Дня милиции назвал плевком 300 тысячам украинских милиционеров и 500 тысячам ветеранов правоохранительных органов.

“Выходит, министр внутренних дел, подписавший план и распоряжение о проведении торжественных мероприятий ко Дню милиции, “преступно запланировал” выступления Верховного Главнокомандующего - президента страны, премьер-министра и председателя Верховной Рады Украины, которые подвели итоги работы МВД, поставили новые задачи и наградили государственными и ведомственными наградами. Объяснения, что профинансированные из бюджета торжественные мероприятия при участии высших должностных лиц и международных делегаций не имеют ничего общего с бесплатным для бюджета торжественным концертом и трансляцией по телевидению, - не помогли. Посчитали в убытки, нанесенные государству, даже стоимость наград и цветов вдовам погибших милиционеров, а также стоимость панихиды с ветеранами Чернобыля весной 2009 года! Как объяснить руководителям МВД России, Грузии Польши, Беларуси, Молдовы, Словакии, Румынии, что они, возлагая венки к памятнику погибшим милиционерам Украины в никем не отмененный официальный День милиции, принимая участие в рабочих международных встречах в здании МВД, оказывается, способствовали реализации разработанного Луценко преступного плана нанесения убытков украинскому государству?” - пишет Юрий Луценко в своем письме из СИЗО от 27 января 2011 года.

Экс-министр внутренних дел также просил вызывать Януковича, Пшонку, Ющенко и некоторых других должностных лиц в качестве свидетелей в суд, ведь они присутствовали на праздновании Дня милиции во дворце “Украина”, а соответственно могут дать объяснение о правомерности этого мероприятия. Но Луценко дважды отказали.

Как отмечали День милиции до Луценко

- Проводить в день милиции пышные мероприятия начали при Кравченко, - рассказывает УНИАН источник в МВД. - Арендовали дворец “Украина”, обязательно была трансляция. В то время Константин Стогний значился в Министерстве внутренних дел, и он на “Интере” договаривался о трансляции. Конечно, "Интеру” это платили. Кто же за спасибо будет транслировать? Потом, чтобы сэкономить на ведущих, даже Стогний за отдельную плату вел концерт. Так при Цушко было. Во времена Кравченко - Билоконя на День милиции приезжали такие артисты, которых мы видели только на “Песнях года”, то есть первого эшелона: Пугачева, Киркоров, Николаев. Тогда президентом был Кучма, и специально для него обязательно привозили его любимого певца Малинина, чтобы он только “Берега” спел. София Ротару - это вообще традиция. Такого уровня артистов, соответственно, нужно было поселить. Они проживали и питались за счет финансирования МВД. Интересно выходит, сейчас Луценко обвиняют, что он арендовал автобусы - так тех звезд лимузины катали непрерывно туда-сюда, ко дворцу “Украина”, а затем по гостиницам развозили или куда им нужно было. На это мероприятие приглашались все начальники областных управлений с женами, а также их заместители с женами. В те времена каждая область должна была перечислить на этот концерт определенную сумму. Вот еще откуда брались деньги.

По словам собеседника, застолье тоже не уступало размаху праздника. На втором этаже в “Украине” традиционно был фуршет в антракте между официальной частью и концертом с бесплатными закусками, кофе и выпивкой. А уже после награждений, приветствий и песен начинался настоящий банкет с тогдашними деликатесами: перепелиные яйца, красная икра, если коньяк - то Хеннесси. Потом руководство МВД оставляло своих подчиненных и ехало в ресторан, где уже продолжали празднование в кругу “випов”: правительства, чиновников и звезд, участвовавших в концерте.

Всегда на этот праздник приходили первые лица государства. В 2006 году, при Цушко, во дворце “Украина” в День милиции рядом сидели тогдашний президент Ющенко и тогдашний премьер Янукович. Последний, кстати, обиделся на юмор “95-го квартала”. Говорят, что из-за пародии на Януковича и Ахметова в исполнении Зеленского и Кошевого помощника главы МВД, ответственного за подготовку концерта, уволили.

- При предшественниках Луценко День милиции отмечали более пышно, - говорят в правоохранительных органах. - Министр Луценко при первой каденции вообще заявил: у нас есть свой ансамбль МВД - пусть нас и развлекает, зачем кого-то приглашать?

Профессиональные праздники во дворце “Украина”: и эсбэушники, и медики, и нефтяники...

25 марта 2010 года СБУ во главе с Хорошковским пышно отпраздновала свое 18-летие. Тоже во дворце “Украина”. Поздравляли бойцов “невидимого фронта” Тина Кароль, Валерий Меладзе, Таисия Повалий, «95-й квартал». На мероприятии побывал и новоизбранный президент Янукович. Как писали СМИ, по подсчетам экспертов, только на артистов ушло почти $135 тыс. Добавив расходы на помещение и фуршет, получается $180 тыс. На какие средства в первый раз с таким размахом праздновали эсбэушники, сразу начали интересоваться журналисты. Ответ главы СБУ Валерия Хорошковского состоял из одного предложения: "Сообщаем, что на проведение торжественных мероприятий во дворце “Украина” по случаю 18-й годовщины создания Службы безопасности Украины, состоявшихся 25 марта с.г., бюджетные средства не расходовались".

Позже Хорошковский признался, что он лично финансировал празднование Дня СБУ, отметив, что не хотел обнародовать эту информацию, поскольку, по его словам, это “нескромно”.

В июне 2010-го, на День медработника, отечественных врачей приветствовали украинские певцы Иво Бобул, Николай Мозговый, Виктор Павлик, Катя Бужинская, Наталья Валевская. Вели концерт Петр Мага и Ольга Сумская. По подсчетам экспертов, праздник медиков стоило свыше 1 миллиона гривен ($125 тыс.).

10 сентября 2010-го во дворце «Украина» отмечали День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. Развлекали нефтяников и газовиков Филипп Киркоров, Владимир Гришко, Таисия Повалий и др. Все мероприятие длилось четыре с половиной часа и с учетом гонораров должно было стоить не менее $200 тыс.

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Но прокуратуре не интересно расследовать, на какие средства широко отмечают свои профессиональные праздники другие службы, у них другая задача - посадить Луценко.

Яна Солнцева