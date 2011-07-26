Нардепы вызвали в Печерский суд милицию

Народные депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» вызвали в Печерский райсуд Киева наряд милиции и требуют от правоохранителей зафиксировать грубое нарушение прав народных депутатов и журналистов, а также факт физического насилия над присутствовавшими в зале суда.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Александр СОЧКА.

Он напомнил, что представители спецподразделения милиции «Грифон» устроили побоище в зале Печерского райсуда Киева, в результате которого пострадали народные депутаты и представители СМИ.

По его словам, после того как судья Р.КИРЕЕВ лишил экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО возможности защищаться, не предоставив ей гарантированного Конституцией и Уголовно-процессуальным кодексом Украины права на привлечения к судебному разбирательству новых защитников, присутствующие в зале депутаты начали скандировать «Позор!» в адрес Р.КИРЕЕВА.

«После этого председательствующий на судилище над Юлией ТИМОШЕНКО что-то пробормотал себе под нос и шмыгнул из зала суда под охраной спецподразделения «Грифон». Присутствующие в зале суда, не понимая что происходит, увидели, что через двери начали ломиться «грифоновцы», разметая все на своем пути. Они окружили присутствовавших в зале и с применением грубой физической силы и нецензурных ругательств, переворачивая скамейки и нанося физический ущерб людям, стали выбрасывать из зала суда присутствовавших», - сообщил А.СОЧКА.

По его словам, «грифоновцы» выбрасывали из зала суда народных депутатов, которые требовали от представителей милиции и их командиров назваться и остановить произвол.

А.СОЧКА отметил, что Р.КИРЕЕВ не имел никаких правовых и юридических оснований для удаления кого-либо, а тем более народных депутатов, из зала судебных заседаний.

«От рук «грифоновцев» также пострадали представители СМИ. После побоища, устроенного спецподразделением, зал суда оказался в хаотическом, разрушенном состоянии. Депутаты от БЮТ таким незаконным способом с применением грубой физической силы были вытеснены в коридор, а вход в суд перегорожен стенкой из нескольких десятков бойцов «Грифона». В то же время майор, который руководил избиением в зале суда, прячется за спины своих подчиненных в конце коридора», - сообщил А.СОЧКА.

Он также сообщил, что депутаты от фракции «БЮТ-Батькивщина» вызвали наряд милиции и требуют от правопорядка восстановить законность, зафиксировать грубое нарушение прав народных депутатов и журналистов, а также зафиксировать факт физического насилия над присутствовавшими в зале суда.

«В эту минуту Юлия ТИМОШЕНКО осталась один на один с репрессивной машиной, которую представляют 4 прокурора и один гражданский истец во главе с судьей КИРЕЕВЫМ. В очередной раз нарушая гарантированные Конституцией и УПК права лидера «Батькивщины» на защиту, КИРЕЕВ блокирует попытку Юлии ТИМОШЕНКО заявить отвод судье. Вместо этого пытается любой ценой предоставить слово прокурорам и свидетелям», - отметил народный депутат.