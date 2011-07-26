Кирилл залетел на дачу к Януковичу

Глава Русской православной церкви КИРИЛЛ провел встречу с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в Крыму.

Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой на свои источники в Киевской митрополии.

Как напоминает издание, патриарх КИРИЛЛ должен прибыть сегодня в Киев. Его ждут в аэропорту «Борисполь» в 17.00.

«Перед прилетом в Киев патриарх залетел к ЯНУКОВИЧУ на дачу в Крыму. У них сейчас идет встреча», – сообщил «Фокусу» источник в Киевской митрополии.

Как сообщалось, патриарх КИРИЛЛ прибывает в Киев на празднование годовщины Крещения Руси. В украинской столице он пробудет три дня. Программой предусмотрен праздничный молебен на Владимирской горке, участие в заседании Священного синода РПЦ, встреча с ректорами высших учебных заведений Украины. 28 июля при участии патриарха состоится Божественная литургия на Соборной площади Лавры.