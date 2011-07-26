Адвокат Сирый ждет повторного приглашения от Тимошенко

Адвокат Николай СИРЫЙ не исключает, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО вновь привлечет его к судебному процессу в качестве своего защитника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

«Может возникнуть ситуация, и ТИМОШЕНКО подберет других адвокатов, но на 99%, учитывая хорошее сотрудничество, я надеюсь на второе приглашение и войду в процесс», - сказал он.

Н.СИРЫЙ отметил, что заседание суда без защитников является незаконным, потому что Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что самостоятельно не будет защищаться.

Он также добавил, что продолжает оставаться адвокатом Ю.ТИМОШЕНКО.