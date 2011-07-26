КГГА не хоче показать «Семь смертных грехов московских попов»

Киевская городская государственная администрация требует запретить акцию «Свободы» против духовной оккупации. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

По информации пресс-службы, в среду, 27 июля, в 9.00 Киевская городская организация ВО «Свобода» планирует провести акцию против церковной оккупации Украины. Во время акции должна работать фотовыставка «Семь смертных грехов московских попов».

Киевская городская государственная администрация обратилась в суд с иском о запрещении акции националистов, сообщили в пресс-службе.

«В случае, если суд запретит проводить акцию против церковной оккупации Украины и фотовыставку «Семь смертных грехов московских попов» на перекрестке улиц Трехсвятительской и Костельной, – «Свобода» проведет акцию на ступенях Украинского дома (ул. Крещатик, 2)», - говорится в сообщении пресс-службы ВО «Свобода».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киев прибудет глава Русской православной церкви КИРИЛЛ, который завтра будет проводить встречи по случаю годовщины крещения Руси. В частности, мероприятия будут проходить в «Украинском доме».