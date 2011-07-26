Тимошенко - прокурорам и судьям: вы хуже фашистов

Печерский райсуд Киева завершил допрос первого свидетеля по уголовному делу по обвинению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, допрос продолжался приблизительно 20-30 минут.

Журналисты не смогли установить личность человека, которого допрашивали, из-за того, что Ю.ТИМОШЕНКО все время постоянно говорила и из-за этого не была слышна его фамилия. Однако было четко понятно, что это представитель НАК «Нафтогаз Украины».

После допроса свидетеля, суть рассказа которого также была не слышна, Р.КИРЕЕВ спросил у Ю.ТИМОШЕНКО, имеет ли она вопросы к нему. «Имеете ли Вы вопросы к свидетелю?» - спросил Р.КИРЕЕВ. «Я заявляю отвод председательствующему», - ответила Ю.ТИМОШЕНКО.

На это Р.КИРЕЕВ сказал, что тем самым Ю.ТИМОШЕНКО отказывается от вопросов к свидетелю.

«Я ни от чего не отказываюсь… Фашисты… Фашисты, и те давали людям право на защиту. Вы хуже фашистов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к судье и прокурорам.

Она также добавила, что все свидетели от «Нафтогаза» подготовлены "РосУкрЭнерго».

Затем суд перешел к допросу второго свидетеля - сотрудника Министерства финансов Александра ЖУКА.

Р.КИРЕЕВ сделал несколько очередных замечаний Ю.ТИМОШЕНКО и отметил, что ее действия направлены на срыв судебного заседания и свидетельствуют о неуважении к суду.