Тимошенко так ссорится с Киреевым, что не слышно, кого допрашивают

Лидер партии «Батьківщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о незаконности проведение допроса свидетелей при отсутствии защиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время судебного процесса.

«К допросу свидетелей защита не готова. Она не была заранее поставлена в известность о тех свидетелях, которых будут допрашивать. Защита отстранена от процесса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В это время судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ, невзирая на очередное заявление Ю.ТИМОШЕНКО, пытается провести допрос представителя юридического департамента НАК «Нафтогаз Украины».

Фактически сейчас в судебном зале одновременно говорят Ю.ТИМОШЕНКО и свидетель.

«В зале творится преступление, и господин КИРЕЕВ несет вместе с прокурорами уголовную ответственность», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она настаивает на рассмотрении судом ее заявления об отводе председательствующего судьи из-за нарушения ее права на защиту.