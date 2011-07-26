Янукович не добрался до Севастополя

Планировавшаяся на сегодня рабочая поездка Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Севастополь перенесена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА.

«У Президента много разных забот: у него не один Севастополь. У него – масса других вопросов. Могу сказать откровенно, что Виктор Федорович лично мне позвонил и сказал: «Обязательно визит будет, только в другое время», - сообщил В.ЯЦУБА.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, приедет ли В.ЯНУКОВИЧ в Севастополь 31 июля на празднование Дня российского флота, В.ЯЦУБА сказал, что Президент не приедет.

Как сообщал УНИАН, 19 июля первый заместитель председателя Севастопольской городской госадминистрации Сергей САВЕНКОВ заявил, что на праздновании Дня Военно-морского флота Российской Федерации в городе 31 июля ожидают президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА.