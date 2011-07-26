Колесников смотрит на Луценко за решеткой «как телезритель»

Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ отказался дать свою оценку ходу сегодняшних судебных разбирательств, на которых рассматриваются уголовные дела в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО и экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Сегодня на пресс-конференции в Донецке, вице-премьер-министр, отвечая на вопрос УНИАН о том, как он расценивает ход данных судебных слушаний, заявил: «Вы знаете, это вопросы к судьям. Я никак не могу расценивать».

При этом Б. КОЛЕСНИКОВ добавил: «Я расцениваю, как и вы, как телезритель».