В Печерском суде снова подрались депутаты с «Грифоном»

В коридоре Печерского райсуда Киева возникла драка между народными депутатами и сотрудниками судебной милиции «Грифон».

Как передает корреспондент УНИАН, участники драки периодически сносили с места рамку металлоискателя.

Депутаты требуют от руководителя «Грифона» дать объяснение, на каком основании была дана команда применить силу к ним.

Кроме того, депутаты заявляют, что будут обращаться в прокуратуру и МВД с требованием разобраться «с избиением депутатов».