В Печерском суде снова подрались депутаты с «Грифоном»
14:51, 26 июля 2011Политика
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Столкновение возникло в коридоре
В коридоре Печерского райсуда Киева возникла драка между народными депутатами и сотрудниками судебной милиции «Грифон».
Как передает корреспондент УНИАН, участники драки периодически сносили с места рамку металлоискателя.
Депутаты требуют от руководителя «Грифона» дать объяснение, на каком основании была дана команда применить силу к ним.
Кроме того, депутаты заявляют, что будут обращаться в прокуратуру и МВД с требованием разобраться «с избиением депутатов».
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