Киреев отпустил адвокатов Тимошенко с «волчьим билетом»

Печерский районный суд Киева частично удовлетворил заявление экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО об отказе от услуг защитников Александра ПЛАХОТНЮКА и Николая СЕРОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Печерского районного суда Родион КИРЕЕВ.

«Частично удовлетворить заявление ТИМОШЕНКО об отказе от защитников», - сказал Р.КИРЕЕВ.

В то же время, он не объяснил, что именно имеется в виду.

В постановлении также не было указано, предоставляет ли суд Ю.ТИМОШЕНКО время на поиск новых адвокатов.

Председательствующий по делу судья также принял два отдельных постановления относительно адвокатов А.ПЛАХОТНЮКА и Н.СЕРОГО. В постановлении относительно А.ПЛАХОТНЮКА указывается на неподобающее выполнение им обязанностей адвоката и на злоупотребление им процессуальными правами защитника. Согласно постановлению Р.КИРЕЕВА, суд обращается в Киевскую областную дисциплинарно-квалификационную комиссию адвокатуры для реагирования на неподобающее выполнение А.ПЛАХОТНЮКОМ функций защитника.

В постановлении относительно Н.СЕРОГО отмечается, что он затягивал судебное рассмотрение дела, с пренебрежением относился к суду и неоднократно нарушал порядок в зале суда. По мнению судьи Р.КИРЕЕВА, это является основанием для обращения суда в Киевскую городскую дисциплинарно-квалификационную комиссию адвокатуры, чтобы она отреагировала на неподобающее выполнение Н.СЕРЫМ функций защитника и нарушение закона «Об адвокатуре».