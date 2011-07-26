Цушко говорит, что его оболгало «какое-то чмо» из СПУ

Председатель Антимонопольного комитета Украины Василий ЦУШКО подтвердил свое намерение уйти в отставку с поста главы Социалистической партии Украины.

В комментарии газете «КоммерсантЪ-Украина» В.ЦУШКО обосновал свое решение невозможностью совмещать политическую деятельность с работой в органе исполнительной власти.

В то же время он опроверг информацию, что настоящей причиной отставки является его плохое состояние здоровья. "Я написал заявление об отставке, а какое-то чмо из Социалистической партии говорит, что ЦУШКО сделал это по состоянию здоровья! У меня здоровье получше, чем у этих чмырей, которые дают такую информацию! Я написал заявление просто потому, что не могу совмещать и там, и там. Я буду работать на госслужбе", – заявил он.