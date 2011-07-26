Тимошенко поздравила Дзюбу с юбилеем

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравила известного украинского публициста и писателя Ивана ДЗЮБУ с 80-летием.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким поздравлением Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к И.ДЗЮБЕ перед началом судебного заседания в Печерском районном суде Киева, в котором слушается ее уголовное дело по газовым соглашениям 2009 года.

«Я просто хочу поблагодарить Бога за то, что Украина имеет такого сына, как Иван ДЗЮБА – настоящего патриота Украины, который во имя становления независимой Украины прошел все испытания: и советские репрессии, и советское заключение, который не жалел ни сил, ни здоровья для того, чтобы родилась независимая Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер напомнила, что И.ДЗЮБА был основателем движения борьбы за независимость Украины, а все его научные труды и публикации приобретают особое значение в условиях «воинствующего непатриотизма», как это сейчас происходит в Украине.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что научные труды И.ДЗЮБЫ повлияли на формирование и ее мировоззрения. «Я хочу поблагодарить его за многолетнее служение Украине, за его прекрасные труды, которые он подарил миру и Украине, в том числе это одна из наиболее значащих - «Интернационализм или русификация». Я хочу поблагодарить его за более чем 400 научных трудов, которые полностью поменяли, в том числе и мое мировоззрение, воспитывали настоящих украинцев», - добавила она.