Тимошенко требует три дня на поиск новых адвокатов

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО требует от Печерского районного суда Киева предоставить ей три дня для поиска новых адвокатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время судебного заседания.

«Я требую, начиная с завтрашнего дня, дать мне время до понедельника, чтобы найти новых адвокатов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что в понедельник, 1 августа, придет на судебное заседание с новыми защитниками.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что в тот же день судья Родион КИРЕЕВ предоставит новым защитникам два месяца на ознакомление с материалами дела.

По ее словам, таким образом судья Р.КИРЕЕВ получит «еще один шанс обеспечить ее нормальной защитой».

В то же время она отметила, что не будет отказываться от защитников в случае предоставления им достаточного времени для ознакомления с материалами дела.

В свою очередь сторона обвинения расценила это заявление Ю.ТИМОШЕНКО как попытку затянуть рассмотрение дела. "Мы являемся свидетелями затягивания подсудимой и ее защитой рассмотрения дела", - сказал представитель государственного обвинения, сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июля, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что отказывается от услуг адвокатов Николая СИРОГО и Александра ПЛАХОТНЮКА из-за того, что судья Печерского райсуда Киева Р.КИРЕЕВ не дал им достаточно времени для ознакомления с материалами уголовного дела по газовым соглашениям от 2009 года.