Защита Тимошенко заявляет, что Киреев истязает подсудимую

Защита экс-премьер-министра заявляет о применении судьей истязаний в отношении Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил адвокат Николай СИРЫЙ сегодня журналистам перед началом судебного процесса в Печерском райсуде Киева.

«Это истязание воплощено в двух формах. Во-первых, в неоднократном принуждении Ю.ТИМОШЕНКО к допросу после того, как рабочий день закончился, то есть во вне рабочее время», - сказал Н.СИРЫЙ.

По его словам, еще одной формой истязаний является распоряжение председательствующего по делу судьи Родиона КИРЕЕВА включить на всю мощность кондиционеры, которые находятся за спиной Ю.ТИМОШЕНКО, и в таких условиях судья настаивал на даче экс-премьером своих показаний.

«Это является истязанием. Наша попытка сослаться на Европейскую конвенцию по правам человека, которая запрещает истязание в любом виде, запрещает совершать действия, направленные на унижение чести и достоинства обвиняемого лица, судьей игнорировалась. Все эти действия осуществлялись судьей КИРЕЕВЫМ с применением его полномочий, то есть в чистом виде это является превышением полномочий судьей», - заявил Н.СИРЫЙ.

«Все, что сегодня происходит, и не только по отношению ко мне, а по отношению и к ЛУЦЕНКО, и к МАКАРЕНКО, и к ДИДЕНКО, к ШЕПИТЬКО, ко всем людям, которые сегодня по политическими мотивам подвергаются репрессиям, по отношению ко всем - это является истязанием, это не суд, это не судьи, это не уголовные дела», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.