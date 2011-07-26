Как нардепы подрались с милицией в Печерском суде (видео)

Защита экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО сегодня будет требовать от Печерского районного суда Киева дать надлежащую оценку факта применения сотрудниками спецподразделения судебной милиции «Грифон» силы к народным депутатам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Николай СЕРЫЙ сообщил сегодня журналистам возле Печерского районного суда.

«Все усилия будут направлены на то, чтобы дать полную, исчерпывающую оценку всего того, что произошло вчера после обеда (в суде), потому что фактически то, что произошло, – это вызов правосудию, вызов обществу, это вызов гражданскому обществу в Украине. Все это очень серьезно», - отметил Н.СЕРЫЙ.

По его словам, защита будет заявлять соответствующие ходатайства к суду. «Суть этих ходатайств будет изложена, и мы будем применять все надлежащие формы в пределах протеста», - подчеркнул адвокат.

Как сообщал УНИАН, 25 июля во время заседания Печерского райсуда Киева по делу Ю.ТИМОШЕНКО около 20 сотрудников спецподразделения милиции «Грифон» с применением силы удалили из зала суда народного депутата Украины Юрия ПРОКОПЧУКА (фракция «БЮТ-Батькивщина»).

Милиционеры выполняли решение судьи Родиона КИРЕЕВА, который обвинил депутата в неуважении к суду.

Позже народный депутат Сергей МИЩЕНКО заявил, что Ю.ПРОКОПЧУК намерен обратиться в прокуратуру Шевченковского района Киева с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту нанесения ему телесных повреждений сотрудниками судебной милиции «Грифон».