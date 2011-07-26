The Independent: в Печерском суде - спектакль

Все внимание Украины приковано к спектаклю, разыгрывающемуся в Печерском районном суде, где идет процесс над бывшим премьер-министром и одним из лидеров "оранжевой революции" Юлией Тимошенко, сообщает The Independent. Первый акт драмы завершился в пятницу, когда Тимошенко наконец были предъявлены обвинения. Она отказалась признавать себя виновной, назвав все дело "сфабрикованным по приказу президента".

Украинское правительство настаивает, что процесс Тимошенко - часть масштабного плана борьбы с коррупцией, однако, как отмечает издание, "предъявляемые ей обвинения необычны, так как сконцентрированы не на злоупотреблениях, направленных на личное обогащение, а на газовой сделке с премьер-министром России Владимиром Путиным от 2009 году, в результате которой Украина потеряла 118 млн фунтов".

В ходе процесса суд и обвинение неоднократно нарушали процедуру, за что получили предупреждения от Еврокомиссии и Госдепартамента США. По утверждению команды Тимошенко, это дело не отдельный случай, а "часть скоординированного наступления на оппозицию в преддверии предстоящих в будущем году парламентских выборов". Восемь членов прежнего правительства находятся под стражей, еще троим запрещено покидать страну. Экс-министр экономики получил убежище в Чехии после того, как подвергся преследованиям на Украине. Юрий Луценко, бывший министр внутренних дел, был арестован накануне Нового года вооруженными людьми. "Как и в случае с Тимошенко, предъявляемые ему обвинения связаны в основном с политическим курсом, а не с личными злоупотреблениями", - пишет газета. По мнению брата Луценко, истинной причиной преследований стало возбужденное им в бытность главой МВД дело против Бориса Колесникова - близкого соратника самого богатого человека Украины Рината Ахметова, а также против бывшего губернатора Харькова Евгения Кушнарева и других представителей окружения Януковича.

"Но если целью недавней кампании было уничтожение политических оппонентов Януковича, то ее последствия, похоже, оказались прямо противоположными, - отмечает корреспондент Оливер Пул. - Украинцы проклинали неспособность лидеров "оранжевой революции" выполнить свои обещания. Правительство Тимошенко было опорочено подозрениями в политических склоках и неподобающем поведении. Проиграв Януковичу, Тимошенко не смогла сплотить вокруг себя оппозицию. Однако сегодня она снова изображает жертву гонений и возвращает себе ореол лидера нации".

"Если Тимошенко признают виновной, ей грозит до 10 лет тюремного заключения и невозможность участвовать в предстоящих парламентских и президентских выборах. Если же не признают, Януковичу, по-видимому, предстоит столкновение с гораздо более опасным политическим оппонентом, чем было бы в отсутствие спектакля в Печерском районном суде", - резюмирует газета.

ИноПресса