Тимошенко пришла в суд с обоими адвокатами

Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, в зал судебного заседания прибыли Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитники - Николай СИРЫЙ и Александр ПЛАХОТНЮК.

Вчерашнее заседание суда завершилось столкновением между представителями судебной милиции «Грифон» и депутатами от "БЮТ- Батьківщини" из-за попытки правоохранителей вывести народного депутата Юрия ПРОКОПЧУКА из зала суда.

Кроме того, вчера суд утвердил процедуру исследования и объема доказательств по делу Ю.ТИМОШЕНКО. В частности, предусматривается, что сегодня состоится допрос свидетелей. Потом должно состояться исследование письменных доказательств, а уже позже – допрос самой Ю.ТИМОШЕНКО.